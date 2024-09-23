Израиль проверит информацию о возможной ликвидации лидера ХАМАС

Kan: Израиль проверит данные о возможной ликвидации лидера ХАМАС Синвара

Данные о возможной ликвидации лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара проверяют в израильской системе безопасности. Об этом сообщает израильская государственная телерадиокомпания Kan без ссылок на источники.

Уточняется, что Синвар мог быть ликвидирован при атаке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. «Никаких достоверных данных, подтверждающих такую информацию, нет, и в органах безопасности существует спор относительно того, был ли он просто в очередной раз отрезан от связи или действительно ликвидирован», — говорится в сообщении.

Тем временем 2-й канал телевидения Израиля, ссылаясь на свои источники в системе безопасности, отметил, что это «необоснованные надежды».

Ранее Министерство юстиции США предъявило обвинения лидеру радикальной палестинской группировки ХАМАС Яхье Синвару и другим боевикам в связи с нападением на Израиль 7 октября. Согласно обвинительным актам, Синвар и другие высокопоставленные члены ХАМАС обвиняются в «финансировании и руководстве многолетней кампанией (...) по созданию угрозы безопасности Соединенных Штатов».