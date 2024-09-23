Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:42, 23 сентября 2024Мир

Израиль проверит информацию о возможной ликвидации лидера ХАМАС

Kan: Израиль проверит данные о возможной ликвидации лидера ХАМАС Синвара

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Данные о возможной ликвидации лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара проверяют в израильской системе безопасности. Об этом сообщает израильская государственная телерадиокомпания Kan без ссылок на источники.

Уточняется, что Синвар мог быть ликвидирован при атаке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. «Никаких достоверных данных, подтверждающих такую информацию, нет, и в органах безопасности существует спор относительно того, был ли он просто в очередной раз отрезан от связи или действительно ликвидирован», — говорится в сообщении.

Тем временем 2-й канал телевидения Израиля, ссылаясь на свои источники в системе безопасности, отметил, что это «необоснованные надежды».

Ранее Министерство юстиции США предъявило обвинения лидеру радикальной палестинской группировки ХАМАС Яхье Синвару и другим боевикам в связи с нападением на Израиль 7 октября. Согласно обвинительным актам, Синвар и другие высокопоставленные члены ХАМАС обвиняются в «финансировании и руководстве многолетней кампанией (...) по созданию угрозы безопасности Соединенных Штатов».

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Отравились неизвестным веществом. Следователи не смогли определить причину гибели детей после ужина пельменями

      Прокуратура назвала возможные причины гибели трех детей в Красноярском крае

      Следующую перепись населения России решили провести в новом формате

      Зеленский раскрыл подробности «плана победы» Украины

      США обеспокоились связями России и Китая

      «Самая сексуальная в мире судья» показала фото в откровенном бикини

      В Запорожье прозвучали взрывы

      В российском регионе вспыхнул пожар после атаки беспилотников

      В Киевской области мужчина открыл стрельбу из автомата

      В Дагестане задержали мужчину за изнасилование своей дочери

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше