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08:51, 4 сентября 2024Мир

В США предъявили обвинения лидеру ХАМАС

The Hill: министерство юстиции США предъявило обвинения лидеру ХАМАС Синвару
Яхья Синвар

Яхья Синвар. Фото: Wissam Nassar / Xinhua / Globallookpress.com

Министерство юстиции США предъявило обвинения лидеру радикальной палестинской группировки ХАМАС Яхье Синвару и другим боевикам в связи с нападением на Израиль 7 октября. Об этом заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд, сообщает The Hill.

Согласно обвинительным актам, Синвар и другие высокопоставленные члены ХАМАС обвиняются в «финансировании и руководстве многолетней кампанией (...) по созданию угрозы безопасности Соединенных Штатов».

Уголовное дело, поданное в федеральный суд Нью-Йорка, состоит из семи пунктов, включая обвинения в сговоре с целью оказания материальной поддержки иностранной террористической организации, нападения на граждан США и применения оружия массового поражения.

«Рано утром 7 октября прошлого года ХАМАС во главе с этими обвиняемыми совершил свой самый жестокий и масштабный террористический акт на сегодняшний день», — сказал Гарланд, уточнив, что министерство юстиций на данный момент обнародовало лишь часть обвинений в отношении ХАМАС.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что участники международных консультаций по введению режима прекращения огня в Газе и освобождению удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников достигли принципиальных договоренностей. Он подчеркнул, что стороны согласны с принципами соглашения и выразил надежду на скорое заключение перемирия.

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      Виктория Кондратьева
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