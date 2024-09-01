Байден: участники переговоров по Газе достигли принципиальных договоренностей

Участники международных консультаций по введению режима прекращения огня в Газе и освобождению удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников достигли принципиальных договоренностей, заявил президент США Джо Байден. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, стороны дали понять, что согласны с принципами соглашения. «Мы думаем, что сможем заключить сделку», — отметил Байден.

Он уточнил, что по-прежнему настроен оптимистично. «Я думаю, что мы на пороге заключения соглашения», — добавил он.

18 августа представитель ХАМАС Ахмед Абдель Хади рассказал, что переговоры о прекращении огня в Газе и освобождении заложников не увенчались успехом. По его словам, администрация Байдена продолжает делать вид, что обстановка вокруг мирных переговоров остается благоприятной, однако это не соответствует действительности.