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05:12, 18 августа 2024Мир

В ХАМАС сообщили о провале мирных переговоров по Газе

Sky News: переговоры о прекращении огня в секторе Газа не увенчались успехом

Фото: Omar Ashtawy / Keystone Press Agency / Global Look Press

Переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников не увенчались успехом. Об этом телеканалу Sky News сообщил представитель палестинской организации ХАМАС Ахмед Абдель Хади.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена продолжает делать вид, что обстановка вокруг мирных переговоров остается благоприятной, однако это не соответствует действительности. Он подчеркнул, что первый раунд переговоров провалился и не привел к улучшениям.

«Посредники сказали нам, что спорные моменты не были решены, и [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху выдвинул дополнительные условия и еще больше усложнил [переговоры]», — отметил Хади.

Ранее сообщалось, что переговоры Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа проходят в конструктивном ключе и позитивной атмосфере. Отмечается, что переговоры двух сторон продолжатся в скором времени в Каире.

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      Артём Верейкин
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