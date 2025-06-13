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03:53, 13 июня 2025Мир

Госдеп США прокомментировал удары Израиля по Ирану

Госсекретарь Рубио: США не имеют отношения к ударам по Ирану
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Jose Luis Magana / АР

США не имеют отношения к ударам по Ирану, приоритетом Вашингтона остается защита американских сил в регионе, заявил госсекретарь США Марко Рубио, пишет ТАСС.

Он отметил: Израиль проинформировал Вашингтон о том, что, по его мнению, эта операция была необходима для самообороны. «Мы не имеем отношения к ударам по Ирану, и нашим высшим приоритетом остается защита наших сил в регионе», — прокомментировал дипломат.

Президент США Дональд Трамп и его администрация приняли все необходимые меры для защиты американских сил, указал глава Госдепа. Он призвал Иран не посягать на интересы США и не наносить ущерб американскому персоналу.

Трамп созвал заседание кабинета министров после ударов Израиля по Ирану.

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