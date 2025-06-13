Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:22, 13 июня 2025Мир

В Израиле начали призывать резервистов

Ynet: ЦАХАЛ начал призыв резервистов в важнейшие подразделения
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Армия Израиля (ЦАХАЛ) призывает резервистов на службу в важнейшие подразделения. Об этом сообщает портал Ynet.

По его данным, военных набирают в военно-воздушные силы и разведку, а также в командование тыла, северное и центральное командования. «Также ЦАХАЛ усиливает боеготовность дивизии Иудеи и Самарии», — уточняется в сообщении.

Ранее Израиль нанес несколько ударов по Ирану. Министр обороны еврейского государства пояснил, что это был превентивный удар, допустив, что исламская республика на него ответит.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль нанес несколько ударов по Ирану

    В России оценили последствия возможной войны между Ираном и Израилем

    Нетаньяху пообещал иранцам «освобождение от тирании»

    Премьер-министр Израиля раскрыл подробности удара по Ирану

    В результате атаки Израиля на Иран погибли люди

    В Израиле начали призывать резервистов

    В Израиле допустили многодневную атаку на Иран

    Израиль сообщил о завершении первого этапа нанесения ударов по Ирану

    Премьер Израиля назвал цель ударов по Ирану

    Стало известно о возможной гибели высокопоставленного иранского офицера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости