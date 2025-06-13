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03:59, 13 июня 2025Мир

Стало известно о возможной гибели высокопоставленного иранского офицера

Shot: При атаке Израиля мог погибнуть начальник Генштаба иранской армии Бакари
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В результате атаки Израиля на Иран мог погибнуть начальник Генштаба иранской армии Мухаммед Бакари. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, опубликовав кадры одного из разрушенных в исламской республике зданий.

«На кадрах — уничтоженное здание в результате атаки ЦАХАЛ. Предварительно, там находился начальник Генштаба иранской армии Мухаммед Бакари», — говорится в сообщении.

Официального подтверждения или опровержения этой информации пока не поступало.

Израиль атаковал Иран в ночь на 13 июня. Было нанесено несколько ударов. Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац назвал произошедшее «превентивным ударом».

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