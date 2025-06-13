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04:12, 13 июня 2025Мир

Израиль сообщил о завершении первого этапа нанесения ударов по Ирану

Армия Израиля сообщила о завершении первого этапа нанесения ударов по Ирану
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Удар Израиля по Ирану стал лишь первым этапом «упреждающего наступления», сейчас он уже завершился. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Десятки самолетов ВВС Израиля завершили первый этап, который включал удары по десяткам военных целей, включая ядерные цели в разных районах Ирана», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что следующие шаги еврейское государство будет принимать по мере необходимости. В ведомстве подчеркнули, что атака на Иран была предпринята с целью защитить своих граждан. Армия Израиля также уточняет, что ее специалисты следят за развитием ситуации и «будут информировать о любых событиях».

В ночь на 13 июня Израиль нанес несколько ударов по Ирану. Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац назвал произошедшее «превентивным ударом».

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