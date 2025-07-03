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02:14, 3 июля 2025Из жизни

Учительница больше года насиловала ученика в роскошных отелях

Hindustan Times: В Индии учительница больше года совращала школьника
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Индии арестовали 40-летнюю учительницу, которая совратила 16-летнего школьника и больше года насиловала его в роскошных отелях. Об этом пишет Hindustan Times.

За решеткой оказалась преподавательница английского языка одной из лучших школ Мумбаи. Как рассказал пострадавший, женщина стала проявлять к нему интерес в конце 2023 года, когда они вместе занимались организацией танцевального конкурса. В январе 2024-го она начала открыто домогаться подростка.

Школьник не хотел интимных отношений с учительницей, однако она привлекла к его соблазнению подругу. Та, в частности, уверяла, что отношения между взрослыми женщинами и подростками давно стали обычным явлением. В итоге ученик согласился встретиться с учительницей. Они забрала его на своем автомобиле, «отвезла в уединенное место, силой раздела и изнасиловала», сказано в полицейском отчете.

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После этого женщина много раз отвозила школьника в пятизвездочные отели в южной части Мумбаи и занималась с ним сексом. Предварительно она часто поила его спиртным. Спустя несколько месяцев подросток признался во всем родным. Однако семья решила не начинать разбирательства, чтобы он мог спокойно окончить школу.

В 2025 году юноша сдал выпускные экзамены, после чего впал в депрессию. Кроме того, учительница попыталась снова связаться с ним. Только после этого семья решила рассказать обо всем полиции. В итоге была арестована сама женщина и ее подруга, участвовавшая в совращении подростка.

Ранее в США предъявили обвинения учительнице из штата Огайо, которая совратила 15-летнего школьника и попалась с ним во время секса в машине. Пару застала тетя подростка.

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