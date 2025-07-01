Учительница занялась сексом с 15-летним школьником в своей машине

WCMH-TV: В США учительница из Огайо совратила 15-летнего ученика в машине

В США предъявили обвинения учительнице из штата Огайо, которая совратила 15-летнего школьника и попалась с ним во время секса в машине. Об этом сообщает WCMH-TV.

На скамье подсудимых оказалась 28-летняя Джамеле Дабуби, преподававшая английский язык в школе Horizon Science Academy города Колумбус. Женщину арестовали еще в апреле. Тетя подростка вызвала полицию после того, как застала его и Дабуби в ее машине. По словам родственницы пострадавшего, учительница занималась с ним сексом.

Во время допроса школьник признался в отношениях с Дабуби, однако заявил, что физический контакт между ними ограничивался «поцелуями и прикосновениями». В ходе следствия было установлено, что учительница и ученик сотни раз созванивались и отправили друг другу тысячи тестовых сообщений с признаниями в любви.

Дабуби уволили из Horizon Science Academy. Основной процесс по ее делу начнется 11 июля.

Ранее сообщалось, что в США арестовали бывшую учительницу из штата Мичиган, которая совратила 16-летнего ученика. Женщина призналась в преступлении коллеге.