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02:01, 30 июня 2025Из жизни

Учительница рассказала коллеге о сексе с учеником и попала под суд

WJBK: В США бывшую учительницу из Мичигана арестовали за совращение ученика
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

В США арестовали бывшую учительницу из штата Мичиган, которая совратила 16-летнего ученика. Об этом сообщает WJBK.

Под суд попала 26-летняя Джоселин Сэнроман из города Понтиак. До недавнего времени женщина работала в школе Oakside Prep Academy города Уотерфорд. Расследование началось после того, как в полицию обратился коллега Сэнроман. В разговоре с ним она рассказала, что занималась сексом с учеником в 2023 году.

Женщину обвинили по трем пунктам статей о сексуальном насилии, несмотря на то, что пострадавший на момент преступления достиг возраста согласия. «Все потому, что мы должны сделать школу самым безопасным местом для детей, так ведь? Защищенным от огнестрельного оружия, физического и сексуального насилия», — заявила прокурор Карен Макдональд.

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По данным WJBK, если Сэнроман признают виновной по всем статьям, ей может грозить до 15 лет тюремного заключения.

Ранее в США арестовали учительницу из штата Флорида, которая совратила 14-летнего ученика и занялась с ним сексом в классе. Женщина совершила преступление во время школьной перемены.

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