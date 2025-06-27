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02:01, 27 июня 2025Из жизни

Учительница занялась сексом с 14-летним учеником во время перемены

New York Post: Учительница из США совратила ученика в классе во время перемены
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Orange County Jail

В США арестовали учительницу из штата Флорида, которая совратила 14-летнего ученика и занялась с ним сексом в классе. Об этом пишет New York Post.

32-летняя Сара Джакас, которая работает в школе Corner Lake в пригороде Орландо, оказалась за решеткой в понедельник, 23 июня. 10 июня в полицию обратился 16 летний ученик и рассказал, что вступал с ней в сексуальные отношения в период с декабря 2022 по апрель 2023 года.

Юноша заявил, что один из эпизодов произошел в классе во время перемены, когда он не пошел обедать в столовую из-за конфликта с одноклассниками. Кроме того, школьник переписывался с Джакас, пока об этом не узнали его родители. Муж учительницы также узнал об ее отношениях с мальчиком и пригрозил написать заявление в полицию.

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Женщине предъявлены обвинения по пяти пунктам статей, связанных с сексуальным насилием над малолетними. Администрация школы отстранила Джакас от работы до завершения расследования.

Ранее в Великобритании учительница из Лондона попала под суд за совращение 13-летнего ученика. По версии следствия женщина совершала действия сексуального характера в присутствии школьника, а также отправляла ему непристойные фотографии.

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