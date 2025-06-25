Учительница попала под суд за совращение 13-летнего школьника

Учительница из Великобритании попала под суд за совращение 13-летнего школьника

В Великобритании учительница из Лондона попала под суд за совращение 13-летнего ученика. Об этом сообщает Enfield Independent.

В центре разбирательств оказалась 28-летняя Джулия Йейтс. Женщине предъявлено девять обвинений. По версии следствия, Йейтс, в частности, совершала действия сексуального характера в присутствии школьника, а также отправляла ему фотографии своей обнаженной груди.

23 июня женщина впервые появилась в суде. В ходе короткого заседания она только подтвердила свою личность. Вопросов по поводу инкриминируемых ей преступлений Йейтс не задавали. Дата основного процесса назначена на октябрь 2026-го. В сентябре этого года у бывшей учительницы будет шанс признать вину.

Ранее в США сотрудницу школы из штата Нью-Йорка арестовали за совращение 14-летнего ребенка. Женщина отправляла ему свои фотографии в обнаженном виде.