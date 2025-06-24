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02:01, 24 июня 2025Из жизни

Молодую сотрудницу школы арестовали за совращение 14-летнего мальчика

В США 22-летнюю сотрудницу школы арестовали за совращение 14-летнего мальчика
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Chemung County Sheriff's Office

В США сотрудницу школы из штата Нью-Йорка арестовали за совращение 14-летнего ребенка. Об этом сообщает People.

В центре скандала оказалась 22-летняя Анамария Милаццо из города Элмайра. 16 июня молодую женщину арестовали и обвинили в том, что она отправляла свои фотографии в обнаженном виде школьнику.

Позже выяснилось, что Милаццо неподобающим образом общалась с мальчиком около трех месяцев. Расследование против нее началось 9 июня после анонимной жалобы. Помимо распространения непристойного контента среди несовершеннолетних, ее обвинили в создании угрозы благополучию ребенка.

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Несмотря на тяжесть предъявленных обвинений Милаццо остается на свободе до первого судебного заседания без залога. Пока неизвестно, какую именно должность в школе она занимала. Также не сообщается, был ли пострадавший там учеником.

Ранее в Австралии начался суд над 25-летней учительницей из города Аделаида. Женщину обвинили в совращении нескольких учеников.

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