Учительницу обвинили в совращении школьников

В Австралии учительница предстала перед судом по обвинению в сексуальных преступлениях против школьников. Об этом сообщает Nine.com.au.

Жительницу города Аделаида, 25-летнюю Эбби Ли Виоли, обвинили в совращении нескольких несовершеннолетних. Согласно материалам дела, при совершении преступлений она пользовалась служебным положением.

Администрации школ, где работала Виоли, начали информировать родителей и сотрудников о ситуации. Обвиняемая отпущена под залог до следующего слушания, которое назначено на январь. В апреле против нее были выдвинуты обвинения в развратных действиях, склонении ребенка к сексуальной активности и злоупотреблении доверием несовершеннолетних.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Имя обвиняемой стало известно только после первого судебного заседания.

Ранее сообщалось, что в США учительнице из штата Огайо дали три года тюрьмы за совращение школьника. Следствие установило, что женщина несколько раз занялась сексом с учеником, причем один раз — в собственном кабинете.