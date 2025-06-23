Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:01, 23 июня 2025Из жизни

Учительницу обвинили в совращении школьников

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
Эбби Ли Виоли (справа)

Эбби Ли Виоли (справа). Кадр: 9News

В Австралии учительница предстала перед судом по обвинению в сексуальных преступлениях против школьников. Об этом сообщает Nine.com.au.

Жительницу города Аделаида, 25-летнюю Эбби Ли Виоли, обвинили в совращении нескольких несовершеннолетних. Согласно материалам дела, при совершении преступлений она пользовалась служебным положением.

Администрации школ, где работала Виоли, начали информировать родителей и сотрудников о ситуации. Обвиняемая отпущена под залог до следующего слушания, которое назначено на январь. В апреле против нее были выдвинуты обвинения в развратных действиях, склонении ребенка к сексуальной активности и злоупотреблении доверием несовершеннолетних.

Материалы по теме:
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Имя обвиняемой стало известно только после первого судебного заседания.

Ранее сообщалось, что в США учительнице из штата Огайо дали три года тюрьмы за совращение школьника. Следствие установило, что женщина несколько раз занялась сексом с учеником, причем один раз — в собственном кабинете.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп попытался оправдать смену режима в Иране

    Украина объявила в розыск командира спецназа «Ахмат»

    Названа несправедливая и вредная мера против мигрантов в России

    В России задумали увеличить новогодние праздники в 2026 году

    Трамп решил ударить по Ирану во время игры в гольф

    Над Тегераном прозвучали мощные взрывы

    Парень поймал на свадьбе букет и швырнул его обратно в невесту

    В Киеве после налета «Гераней» начались пожары

    В Арктике зафиксированы тревожные изменения в экосистемах

    Политолог назвал удары по Ирану предупреждением Трампа России и Китаю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости