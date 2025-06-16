Учительнице дали три года тюрьмы за секс со школьником

В США учительнице из Огайо дали три года тюрьмы за совращение школьника

В США учительнице из штата Огайо дали три года тюрьмы за совращение школьника. Об этом сообщает Cincinnati Enquirer.

42-летняя Эмили Натли работала в Старшей школе святого Ксаверия в городе Спригфилд. Осенью 2023 года она начала заниматься с подростком, у которого были проблемы с успеваемостью. Через некоторое время они стали встречаться вне школы. Следствие установило, что женщина несколько раз занялась сексом с учеником, причем один раз — в собственном кабинете.

Позже педагог утверждала, что совершила преступления против несовершеннолетнего на фоне плохих отношений с мужем: она обвинила его в грубом пренебрежении своими обязанностями и крайней жестокости. 10 июня Натли приговорили к трем годам тюрьмы, хотя изначально ей грозило до десяти лет лишения свободы.

Американка раскаялась и заявила, что не осознавала вреда, который наносит школьнику. Она также отказалась от любых претензий по поводу приговора, признав его справедливым.

Ранее сообщалось, что в США 49-летняя учительница из штата Алабама попала в тюрьму за совращение подростка. В 2025 году женщину признали «Учителем года».