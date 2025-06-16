Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:00, 16 июня 2025Из жизни

Учительнице дали три года тюрьмы за секс со школьником

В США учительнице из Огайо дали три года тюрьмы за совращение школьника
Никита Савин
Никита Савин
Emily Nutley

Emily Nutley. Кадр: WLWT

В США учительнице из штата Огайо дали три года тюрьмы за совращение школьника. Об этом сообщает Cincinnati Enquirer.

42-летняя Эмили Натли работала в Старшей школе святого Ксаверия в городе Спригфилд. Осенью 2023 года она начала заниматься с подростком, у которого были проблемы с успеваемостью. Через некоторое время они стали встречаться вне школы. Следствие установило, что женщина несколько раз занялась сексом с учеником, причем один раз — в собственном кабинете.

Позже педагог утверждала, что совершила преступления против несовершеннолетнего на фоне плохих отношений с мужем: она обвинила его в грубом пренебрежении своими обязанностями и крайней жестокости. 10 июня Натли приговорили к трем годам тюрьмы, хотя изначально ей грозило до десяти лет лишения свободы.

Материалы по теме:
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022

Американка раскаялась и заявила, что не осознавала вреда, который наносит школьнику. Она также отказалась от любых претензий по поводу приговора, признав его справедливым.

Ранее сообщалось, что в США 49-летняя учительница из штата Алабама попала в тюрьму за совращение подростка. В 2025 году женщину признали «Учителем года».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль ударил по ядерному объекту Ирана

    В Эстонии допустили закрытие погранпункта на границе с Россией

    260-килограммовая женщина раскрыла главное неудобство жизни с лишним весом

    Над российским городом раздалось несколько взрывов

    Российский штурмовик оценил ситуацию для ВСУ на сумском направлении фразой «мы их сломали»

    Российские разведчики рассказали о реакции детей на правду об их семье

    Холли Берри рассказала об интимной жизни после менопаузы

    Итальянская компания запланировала запуск ракет с Сардинии

    Учительнице дали три года тюрьмы за секс со школьником

    Вероятность свержения режима в Иране оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости