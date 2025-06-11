«Учительницу года» арестовали за секс с подростком

LT: В США Учительница года из Алабамы попала в тюрьму за совращение подростка

В США 49-летняя учительница из штата Алабама попала в тюрьму за совращение подростка. Об этом сообщает The Latin Times (LT).

За решеткой оказалась Хизер Озмент, которая преподавала в начальной школе города Калера и была воспитателем в детском саду при этой школе. Женщину обвинили в том, что она занималась сексом с юношей в машине и у себя дома. В полиции отметили, что пострадавший не был ее учеником, однако являлся несовершеннолетним.

Озмент считалась одним из лучших педагогов округа и была удостоена звания «Учитель года» в 2024-2025 учебном году. Ее отстранили от работы до завершения расследования. В школе заявили, что женщина совершила преступление после занятий за территорией учебного заведения.

Ранее в Австралии пожилую учительницу лишили лицензии на преподавание за совращение двух учеников. Преступления женщина совершила в 1980-х годах.