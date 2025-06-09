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02:00, 9 июня 2025Из жизни

Учительница занялась сексом с учеником в своей спальне и лишилась лицензии на преподавание

В Австралии учительница совратила двух учеников в 1980-х и лишилась лицензии
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Tsuguliev / Shutterstock / Fotodom

В Австралии пожилую учительницу, которая совратила двух школьников в 1980-х годах, лишили лицензии на преподавание. Об этом сообщает The New Zealand Herald.

Женщина, имя которой не называется, преподавала в городе Окленд с 1980-х годов. В 2022 году двое ее бывших учеников заявили, что подвергались сексуальным домогательствам и насилию с ее стороны около 40 лет назад. В частности, мужчина рассказал, что она совратила его после поездки на выставку. Они должны были навестить его одноклассника в больнице, однако в итоге отправились пить вино во двор к учительнице. Затем она отвела его в свою спальню и занялась с ним сексом.

Второй истец пригласил учительницу на вечеринку по случаю выпускного. Там они целовались, затем она начала его раздевать. В этот момент в комнату вошел другой юноша. Учительница предложила «вместе пойти в спальню», но они отказались.

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Обвиняемая до недавнего времени имела репутацию отличного педагога и преподавала в одной из лучших частных школ страны. В конце 2024 года она призналась в сексуальных отношениях со школьниками, которые были у нее в 1980-х. Женщина просила сохранить ее лицензию, чтобы «достойно уйти на пенсию», однако дисциплинарный трибунал отказал в этом из-за тяжести содеянного. Кроме того, ее обязали выплатить 2550 австралийских долларов (131 тысяча рублей) за судебные издержки.

Ранее в Австралии арестовали учительницу из штата Новый Южный Уэльс, которая совратила 15-летнего ученика. Женщина отказалась признать себя виновной.

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