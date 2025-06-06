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02:01, 6 июня 2025Из жизни

Учительницу арестовали за секс с 15-летним

ABC News: Учительницу из Австралии арестовали за совращение 15-летнего ученика
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: ABC News

В Австралии арестовали учительницу из штата Новый Южный Уэльс, которая совратила 15-летнего ученика. Об этом сообщает ABC News.

За решеткой оказалась Карли Рэй, которая преподавала в школе города Лейк-Маккуори. По данным следствия, женщина некоторое время переписывалась со школьником в социальных сетях, а в октябре 2024 года занялась с ним сексом.

Помимо изнасилования, учительницу обвинили в жестоком обращении с детьми, хранении материалов о насилии над детьми и подстрекательстве ребенка к незаконным сексуальным действиям.

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В среду, 4 июня, Рэй отказалась признать себя виновной в суде. Она также отвергла обвинения в попытке повлиять на ход следствия. Следующее заседание по ее делу назначено на 3 июля.

Ранее в США арестовали учительницу из штата Канзас, которая напоила алкоголем и совратила двоих учеников. Женщина также пыталась заняться сексом с третьим пострадавшим.

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