Учительницу арестовали за секс с 15-летним

ABC News: Учительницу из Австралии арестовали за совращение 15-летнего ученика

В Австралии арестовали учительницу из штата Новый Южный Уэльс, которая совратила 15-летнего ученика. Об этом сообщает ABC News.

За решеткой оказалась Карли Рэй, которая преподавала в школе города Лейк-Маккуори. По данным следствия, женщина некоторое время переписывалась со школьником в социальных сетях, а в октябре 2024 года занялась с ним сексом.

Помимо изнасилования, учительницу обвинили в жестоком обращении с детьми, хранении материалов о насилии над детьми и подстрекательстве ребенка к незаконным сексуальным действиям.

В среду, 4 июня, Рэй отказалась признать себя виновной в суде. Она также отвергла обвинения в попытке повлиять на ход следствия. Следующее заседание по ее делу назначено на 3 июля.

Ранее в США арестовали учительницу из штата Канзас, которая напоила алкоголем и совратила двоих учеников. Женщина также пыталась заняться сексом с третьим пострадавшим.

