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02:00, 4 июня 2025Из жизни

Учительница занялась сексом с двумя учениками и попыталась изнасиловать третьего

В США учительница из Канзаса напоила и совратила двоих учеников
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Alex Oakenman / Shutterstock / Fotodom  

В США арестовали учительницу из штата Канзас, которая напоила алкоголем и совратила двоих учеников. Об этом сообщает Ad Astra Radio.

За решеткой оказалась Уитни Шулл из города Никерсон. Согласно поданному в полицию заявлению, в период с 31 января по 1 февраля женщина купила спиртные напитки для троих школьников и занялась сексом с двоими из них. Отмечается, что второй половой акт произошел без согласия школьника Также она домогалась третьего ученика. В заявлении сказано, что Никерсон удерживала его за руки и безуспешно пыталась изнасиловать.

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Шулл была арестована в понедельник, 2 июня, и сразу же отпущена под залог. Женщине запрещено контактировать с пострадавшими и любыми лицами, признанными свидетелями по делу. Первое судебное слушание должно состояться в середине июня.

Ранее сообщалось, что в США арестовали 40-летнюю учительницу из штата Миссури, которая совратила ученика и два года занималась с ним сексом. Бывший школьник рассказал, что состоял в отношениях с женщиной с 2016 по 2018 год.

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