Учительница два года занималась сексом со школьником

В США арестовали 40-летнюю учительницу Джоэль Старк, которая совратила школьника

В США арестовали 40-летнюю учительницу из штата Миссури, которая совратила ученика и два года занималась с ним сексом. Об этом сообщает Westside Eagle Observer.

В центре разбирательство оказалась Джоэль Старк из города Андерсон. Расследование против женщины началось после того, как бывший ученик средней школы округа Мак-Доналд заявил полицейским, что состоял в сексуальных отношениях с ней с 2016 по 2018 год.

Пострадавший рассказал, что сначала Старк непристойно прикасалась к нему во время уроков. Позже женщина забрала школьника с бала в честь окончания учебного года, отвезла к себе домой и занялась с ним сексом. Кроме того, бывший ученик заявил, что целовался со Старк в школе между уроками.

В данный момент женщина внесла за себя залог и находится на свободе. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния предъявили новые обвинения учительнице, которая родила от школьника. Выяснилось, что она совратила еще одного ученика.