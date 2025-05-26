Учительница занималась сексом с четырьмя школьниками и родила от одного из них

В США учительница совратила четырех школьников и родила от одного из них

В штате Калифорния, США, учительнице, родившей от школьника, предъявили новые обвинения. Об этом сообщает Mercury News.

В конце апреля еще один ученик школы в городе Редлендс подал в суд на Лауру Уайтхерст — бывшую учительницу английского языка. По его словам, женщина совратила его в 2007 году, когда ему было 16 лет. Он является четвертой жертвой женщины, подавшей на нее в суд.

Уайтхерст стала известна общественности в 2013 году. Тогда полиция выяснила, что учительница несколько лет занималась сексом с тремя школьниками и забеременела от одного из них. Отец ребенка рассказал, что их отношения начались после поездки в Диснейленд. По его словам, женщина принуждала его к сексу и заверяла, что не может забеременеть. В 2014 году он получил компенсацию в размере шести миллионов долларов.

Жертвы рассказали, что Уайтхерст приглашала их в свой кабинет, общалась с ними на интимные темы, а затем совращала. Она занималась с ними сексом как в школе, так и в своем доме. Через два месяца после родов женщину посадили в тюрьму на полгода.

Известно, что жалобы на Уайтхерст поступали на протяжении нескольких лет, однако администрация школы игнорировала их. Отмечается, что в школе было не меньше 50 жертв сексуального насилия со стороны разных учителей. Они могли насиловать учеников более десяти лет, оставаясь безнаказанными.

Ранее сообщалось, что в США учительница-практикантка из штата Техас совратила 17-летнего подростка. Известно, что они познакомились в продуктовом магазине, где оба подрабатывали до того, как женщина устроилась в школу.