Учительница-практикантка назвала школьника младшим братом и занялась с ним сексом

New York Post: В США учительница-практикантка совратила 17-летнего школьника

В США учительница-практикантка из штата Техас совратила 17-летнего подростка. Об этом сообщает New York Post.

За решеткой оказалась 22-летняя Дэриан Кристин Роджерс, с января работавшая в школе города Остин. Расследование началось после того, как в полицию обратился ученик и рассказал, что практикантка занялась сексом с одним из школьников. Известно, что они познакомились в продуктовом магазине, где оба подрабатывали до того, как Роджерс устроилась в школу.

Сначала учительница отрицала обвинения и назвала свои отношения с пострадавшим «отношениями младшего брата и старшей сестры». Однако в распоряжении полиции оказались голосовые сообщения и переписка Роджерс и ученика. На одной записи она призналась, что отправляла ему свои интимные фото. В другом сообщении девушка говорила, какие противозачаточные таблетки принимает.

После этого Роджерс призналась, что один раз занялась сексом с пострадавшим в машине на парковке около магазина, где они раньше работали. Также стало известно, что ранее у учительницы были сексуальные отношения с еще одним 17-летним учеником. Роджерс арестовали в пятницу, 16 мая, и выпустили под залог на следующий день. Первое слушание по ее делу назначено на 4 июня.

Ранее сообщалось, что в США учительница христианской школы совратила 15-летнего школьника. Женщина получила условный срок.