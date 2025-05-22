Учительница христианской школы занялась оральным сексом с 15-летним учеником

Daily Mail: В США учительница получила условный срок за совращение 15-летнего

В США учительница христианской школы совратила 15-летнего школьника и получила условный срок. Об этом сообщает Daily Mail.

Приговор вынесли 27-летней Рейган Грей, которая преподавала в христианской школе города Литл-Рок и была волонтером при баптистской церкви. С осени 2020-го по лето 2021 года она состояла в неподобающих отношениях с 15-летним учеником. Выяснилось, что Грей каждый день отправляла пострадавшему свои фотографии в обнаженном виде, а также занялась с ним оральным сексом, так как «хотела сохранить его невинность».

В 2020 году родители подростка нашли его переписку с Грей и потребовали, чтобы она отстала от него. Женщину, которой на тот момент было 23 года, вызвал главный пастор школы, однако она заявила, что ее отношения со школьником были платоническими. Грей отстранили от работы и заставили пройти курсы по коррекции поведения. Однако в 2023-м она призналась, что после этого продолжила домогаться школьника.

В мае Грей пошла на сделку со следствием и признала себя виновной в сексуальном насилии второй степени. Ее приговорили к шести годам заключения условно, оштрафовали на одну тысячу долларов (79,8 тысячи рублей), а также внесли в список лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности.

Также известно, что в декабре 2024-го родители пострадавшего подали несколько исков о халатности против школы и ее руководства. В итоге директор учебного заведения ушел в отставку.

Ранее сообщалось, что в американском штате Пенсильвания сотрудница школы избежала тюрьмы за совращение 14-летнего ученика. Женщина получила семь лет условно.