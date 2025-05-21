Сотрудница школы занялась сексом с 14-летним учеником и избежала тюрьмы

В США сотрудница школы совратила 14-летнего подростка и избежала тюрьмы

В штате Пенсильвания, США, сотрудница школы совратила 14-летнего подростка и получила семь лет тюрьмы условно. Об этом пишет Daily Mail.

Келли Энн Шутте начала общаться с учеником школы Pennridge South Middle School осенью 2022 года. Она сопровождала класс мальчика на экскурсии и подсела к нему в автобусе. После женщина стала переписываться с ним и часто вызывать его в свой кабинет во время занятий.

В конце концов Шутте завела с подростком роман и начала заниматься с ним сексом. Вне школы пара встречалась в машине женщины, в ее доме и даже в доме школьника. О непристойном поведении Шутте узнала мать мальчика и тут же обратилась в полицию. Бывшая сотрудница школы приходила на судебные слушания со своим мужем. Несмотря на предъявленные обвинения, Шутте удалось избежать тюрьмы.

Помимо условного срока, бывшую сотрудницу школу внесли в реестр лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности, и запретили ей приближаться к жертве. Она больше не может контактировать с несовершеннолетними без свидетелей и должна пройти психосексуальную экспертизу.

Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу из штата Флорида, которая совратила ученика. По словам жертвы, последний раз они занялись сексом в школьном классе перед началом уроков.

