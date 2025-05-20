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02:00, 20 мая 2025Из жизни

Учительница занялась сексом с учеником в классе и попала за решетку в тот же день

WFLA-TV: В США учительница совратила подростка в школьном классе
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

В США арестовали учительницу из штата Флорида, которая совратила ученика. Об этом сообщает WFLA-TV.

За решетку попала 27-летняя Брук Андерсон, которая преподавала в средней школе населенного пункта Ривервью. Расследование против женщины началось после того, как полиция получила информацию о ее возможных отношениях с подростком.

Во время допроса школьник рассказал, что стал близко общаться с Андерсон в сентябре 2024 года. В последней время их отношения приобрели интимный характер, и они много раз занимались сексом. Последний подобный эпизод произошел прямо в школьном классе перед уроками в пятницу, 16 мая. В тот же день Андерсон арестовали.

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