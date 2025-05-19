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02:00, 19 мая 2025Из жизни

Учительница напоила школьника спиртным и занялась с ним сексом

KTIV: В США учительница напоила ученика спиртным и совратила
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Zhuravlev Andrey / Shutterstock / Fotodom

В США арестовали учительницу из штата Небраска, которая напоила алкоголем двух школьников и совратила одного из них. Об этом сообщает KTIV.

Расследование против 34-летней Британни Станек из города Банкрофт началось 30 апреля, когда в полицию обратился суперинтендант местного школьного округа. Он рассказал, что учительница могла иметь сексуальные отношения с учеником.

Выяснилось, что сначала Станек призналась коллегам, что покупала для двоих несовершеннолетних школьников спиртное и табачные изделия. В распоряжение полиции также попала переписка между женщиной и учениками, из которой следовало, что она занялась сексом с одним из них. На допросе подросток подтвердил это.

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В администрации также отметили, что преступления учительница, скорее всего, совершила за пределами школы, так как из-за расписания у нее не было возможности остаться с ними наедине во время работы.

1 мая Станек арестовали, но сразу же выпустили под залог. Дата следующего судебного заседания назначена на 11 июня.

Ранее в Канаде учительница из провинции Британская Колумбия совратила учеников младше 18 лет. В полиции отказались назвать точное число жертв.

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