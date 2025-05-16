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02:01, 16 мая 2025Из жизни

Учительницу арестовали за секс с несколькими учениками

В Канаде 36-летняя учительница совратила несколько школьников
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Chad Hipolito / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Канаде начинается суд над учительницей из провинции Британская Колумбия, которая совратила нескольких учеников младше 18 лет. Об этом сообщает CHEK-DT.

36-летнюю Марни Бернхэм впервые арестовали в феврале 2024 года. Тогда у полиции появилась информация, что женщина была вовлечена в сексуальные отношения со школьником. После года расследования следствие считает, что Бернхэм могла заниматься сексом с несколькими пострадавшими.

Ей предъявлены три обвинения по статье о сексуальной эксплуатации и два по статье об использовании электронных средств связи для совращения лиц младше 18 лет. В полиции отказались назвать точное число жертв, однако отметили, что их было несколько.

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Пока Бернхэм находится на свободе. Ей запрещено появляться на территории школы, общаться с истцами и лицами младше 18 лет. При этом следователи подозревают, что женщина могла продолжить совершать преступления и после первого задержания. Власти попросили выйти на связь всех несовершеннолетних, «кто имел сексуальный контакт с Бернхэм до декабря 2024 года».

Ранее учительницу из американского штата Калифорния приговорили к пожизненному сроку за секс с 12-летним учеником и совращение 11-летнего. Женщина назвала приговор справедливым.

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