Учительницу арестовали за секс с несколькими учениками

В Канаде 36-летняя учительница совратила несколько школьников

В Канаде начинается суд над учительницей из провинции Британская Колумбия, которая совратила нескольких учеников младше 18 лет. Об этом сообщает CHEK-DT.

36-летнюю Марни Бернхэм впервые арестовали в феврале 2024 года. Тогда у полиции появилась информация, что женщина была вовлечена в сексуальные отношения со школьником. После года расследования следствие считает, что Бернхэм могла заниматься сексом с несколькими пострадавшими.

Ей предъявлены три обвинения по статье о сексуальной эксплуатации и два по статье об использовании электронных средств связи для совращения лиц младше 18 лет. В полиции отказались назвать точное число жертв, однако отметили, что их было несколько.

Пока Бернхэм находится на свободе. Ей запрещено появляться на территории школы, общаться с истцами и лицами младше 18 лет. При этом следователи подозревают, что женщина могла продолжить совершать преступления и после первого задержания. Власти попросили выйти на связь всех несовершеннолетних, «кто имел сексуальный контакт с Бернхэм до декабря 2024 года».

Ранее учительницу из американского штата Калифорния приговорили к пожизненному сроку за секс с 12-летним учеником и совращение 11-летнего. Женщина назвала приговор справедливым.