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02:00, 13 мая 2025Из жизни

«Учительнице года» дали пожизненный срок за секс с 12-летним учеником

KNSD: В США учительницу приговорили к пожизненному сроку за совращение учеников
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В США учительницу из штата Калифорния приговорили к пожизненному сроку с правом выхода по УДО через 30 лет за секс с 12-летним учеником и совращение 11-летнего. Об этом сообщает KNSD.

36-летнюю Жаклин Ма из города Чула-Виста арестовали в 2023 году после того, как отец ее ученика обратился в полицию. В ходе следствия выяснилось, что женщина на протяжении нескольких месяцев имела сексуальные отношения с 12-летним ребенком. Кроме того, она отправляла ему фотографии сексуального характера и требовала того же в ответ. В частности, Ма приказывала школьнику снимать дома и присылать ей порнографические видео.

Также выяснилось, что в это же время женщина отправляла сообщение сексуального характера 11-летнему школьнику. В итоге она пыталась изнасиловать его в классе, однако он испугался и убежал. При этом за пять месяцев до ареста Ма признали одним из пяти «учителей года» округа Сан-Диего.

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Сначала женщина отвергала все обвинения, однако в феврале 2025 года признала себя виновной в рамках сделки со следствием. Изначально ей грозило 165 лет тюрьмы.

Обращаясь к суду, Ма признала, что манипулировала пострадавшими и обманывала их. Женщина также сказала, что семьи мальчиков, которых она «лишила детства», доверяли ей. Ма сочла вынесенный ей приговор справедливым и не собирается подавать апелляцию. Пострадавшие не присутствовали на заседании, их родные отказались делать официальные заявления после суда.

Ранее в американском штате Висконсин бывшую учительницу обвинили в совращении ученика. Женщина совершала преступления в 2017-2018 годах.

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