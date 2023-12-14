«Учительница года» занялась сексом с 12-летним школьником

В США начался суд над учительницей из штата Калифорния, которая занялась сексом с одним мальчиком и пыталась совратить второго. Об этом сообщает The San Diego Union-Tribune.

На скамье подсудимых оказалась Жаклин Ма, которая работала в школе города Чула-Виста с 2013 года, а в 2022-м была признана одним из пяти «Учителей года» своего округа. Женщину арестовали еще в марте, после того как отец 12-летнего школьника обратился в полицию.

По данным следствия, Ма на протяжении нескольких месяцев имела сексуальные отношения с ребенком. Кроме того, она отправляла ему фотографии сексуального характера и требовала того же в ответ. В частности, Ма «приказывала школьнику записывать его интимные акты дома» и присылать ей видео. В ходе расследования так же выяснилось, что у женщины была и вторая жертва — 11-летний ученик, которому она также отправляла сообщения сексуального характера.

Суд заслушал показания первого потерпевшего, который рассказал, что впервые женщина «непристойно прикасалась» к нему, когда они остались одни в школьном классе. Второй пострадавший рассказал полицейским, что Ма, находясь с ним наедине, «сняла с себя кофту, осталась только в спортивном бюстгальтере и приблизилась к нему». После этого мальчик убежал из помещения.

В ходе расследования детективы обнаружили на электронных устройствах учительницы материалы и сообщения сексуального характера, которые она отправляла детям.

Изначально женщине грозили 29 лет тюремного заключения по делу об изнасиловании первого школьника. Однако, после того как стало известно о ее домогательствах ко второму мальчику, обвинения были ужесточены. Теперь, если Ма признают виновной по всем статьям, включающих изнасилование несовершеннолетнего и хранение детской порнографии, ей грозит от 165 лет до пожизненного заключения.

После первого ареста в марте Ма была отпущена под залог в 100 тысяч долларов. Однако через два дня ее снова арестовали по новым обвинениям. С тех пор женщина находится в тюрьме без права освобождения под залог.

Ранее в США арестовали учительницу из штата Северная Каролина, которая занималась сексом с учеником в парке. За этим занятием их застала мать школьника.