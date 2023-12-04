Мать школьника застала его за сексом с учительницей в парке

В США арестовали учительницу из штата Северная Каролина, которая занималась сексом с учеником в парке. Об этом сообщает WSOC-TV.

Под суд попала 26-летняя Габриэла Картайя-Ньюфелд, работавшая в школе города Шарлотт. 23 ноября мать 18-летнего ученика заметила, что он не пошел на тренировку по регби. Женщина включила специальное приложение для контакта с родными и увидела, что сын находится в местном парке. Американка отправилась туда и застала его в автомобиле Ньюфелд. Пара занималась сексом. Мать подростка сфотографировала номерной знак машины и тут же позвонила в полицию. Учительницу арестовали на месте происшествия.

Позже выяснилось, что в школе давно ходили слухи о ее романе с учеником. Более того, обоих вызывали на беседу в администрацию по этому поводу. В судебных документах сказано, что Ньюфелд с октября вступала в половые отношения с учеником «как минимум пять, но не более 100 раз».

После задержания ученик угрожал, что сбежит из дома. У прокуратуры появились подозрения, что в том случае, если Ньюфелд выйдет на свободу, пара может совершить совместный побег. Судья распорядился установить за женщиной 24-часовое наблюдения при помощи электронных средств.

Согласно законам Северной Каролины, учитель не имеет права вступать в сексуальные отношения с учеником, если они не состоят в официальном браке. Достижение учеником возраста согласия или совершеннолетия не отменяют этого запрета.

В данный момент Ньюфелд находится на свободе до суда. Ей предъявлено пять обвинений по статье о сексуальных отношениях между учителем и учеником.

Ранее в США арестовали учительницу из штата Нью-Джерси, которая несколько лет занималась сексом со школьником. В октябре отдел полиции округа Сомерсет получил анонимное письмо, в котором утверждалось, что 38-летняя учительница старшей школы Лидия Пинто на протяжении нескольких лет насиловала подростка.