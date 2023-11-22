Учительница несколько лет тайно занималась сексом со школьником

В США арестовали учительницу из штата Нью-Джерси, которая несколько лет занималась сексом со школьником. Об этом сообщает радиостанция WKXW.

В октябре отдел полиции округа Сомерсет по расследованию половых и насильственных преступлений против несовершеннолетних получил анонимное электронное письмо, в котором утверждалось, что 38-летняя учительница старшей школы Лидия Пинто на протяжении нескольких лет насиловала подростка. Из письма следовало, что тайный роман между женщиной и школьником начался, когда ему было 14 лет. Их отношения прекратились лишь после того, как он окончил учебное заведение.

В полиции отказались назвать пол и возраст пострадавшего, однако уточнили, что «в данный момент он является взрослым» и уже дал показания, послужившие основанием для ареста Пинто. Известно, что женщина преподавала в школе боро Раритан, где проживает жертва.

Бывшей учительнице предъявили обвинения в сексуальном насилии над малолетним при отягчающих обстоятельствах. Она содержится в тюрьме округа Сомерсет с 8 ноября.

Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу физкультуры частной христианской школы из штата Южная Каролина, которая совратила 17-летнего школьника. 27-летнюю Рейган Андерсон взяли под стражу после жалобы в полицию от администрации учебного заведения, где она работала тренером футбольной команды.