Учительница физкультуры занялась сексом со школьником на парковке пиццерии

В США арестовали учительницу физкультуры частной христианской школы из штата Южная Каролина, которая совратила 17-летнего школьника. Об этом сообщает New York Post.

27-летнюю Рейган Андерсон взяли под стражу после жалобы в полицию от администрации учебного заведения, где она работала тренером футбольной команды. Согласно ордеру на арест, ей предъявлены два обвинения в изнасиловании несовершеннолетнего.

Выяснилось, что в октябре женщина занималась сексом со своим подопечным в частном доме в городе Холли-Хилл и на парковке пиццерии Pizza Hut в городе Санти. Кроме того, Андерсон отправляла ему свои фотографии в обнаженном виде. Слухи об отношениях учительницы и подростка распространились в школе, и 8 ноября администрация приняла решение обратиться в правоохранительные органы.

«Тренер, которому мы верили, учительница, подруга злоупотребила этим доверием и нарушила присягу педагога. Она разрушила жизнь нашего сына», — заявила мать школьника на судебном заседании в четверг, 16 ноября. Она добавила, что ни один молодой спортсмен в городе не будет в безопасности, «пока эта женщина находится на свободе».

В итоге Андерсон выпустили под залог в 2,5 тысячи долларов и обязали носить электронный браслет до следующего заседания суда. Ей также запретили общаться с пострадавшим и его семьей.

Ранее сообщалось, что в Великобритании учительница дважды занялась сексом со школьником и избежала тюрьмы. 33-летняя Шивон Маклин познакомилась с 15-летним юношей, когда готовила к поступлению в университет его родственника.