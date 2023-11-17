Учительница дважды занялась сексом с 15-летним школьником и избежала тюрьмы

В Великобритании учительница из шотландского округа Саут-Ланаркшир дважды занялась сексом со школьником и избежала тюрьмы. Об этом сообщает Daily Record.

33-летняя Шивон Маклин познакомилась с 15-летним юношей, когда готовила к поступлению в университет его родственника. В сентябре 2022 года учительница и подросток занялись сексом в общежитии вуза, куда поступил член его семьи. Через некоторое время Маклин вместе со школьником приехала на парковку замка Крейгнетан и совершила с ним второй половой акт в машине.

О том, что юноша состоит в неподобающих отношениях с учительницей, догадалась его мать. Во время одного из телефонных разговоров, он попрощался с собеседником фразой: «Я тебя люблю». Женщина проверила телефон сына и нашла там откровенную переписку с Маклин.

На суде адвокат учительницы заявил, что женщина получила некую психологическую травму в детстве, и еще одну во время беременности. Кроме того, за месяц до того, как она совратила пострадавшего, на нее якобы дважды нападали ученики ее школы. Адвокаты настаивали, что Маклин сблизилась с юношей под влиянием этих событий. При этом ее описали как уверенного человека, который всегда решал чужие проблемы, но не справился с собственными.

Суд приговорил женщину к трем месяцам условного заключения под постоянным надзором. Ее на десять лет внесли в список лиц, совершивших половые преступления. Кроме того, женщине назначили 300 часов неоплачиваемых общественных работ и запретили покидать дом с семи вечера до семи утра в течение года.

Ранее сообщалось, что школьная консультантка из США попала под суд за секс с учеником. Осенью 2022 года она сблизилась с 14-летним учеником.

