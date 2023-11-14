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07:01, 14 ноября 2023Из жизни

Школьная консультантка занялась сексом с учеником и попала под суд

Фото: Igor Ivakhno / Shutterstock / Fotodom

Школьная консультантка попала под суд за секс с учеником. Об этом сообщает NBC Philadelphia.

35-летняя Келли Энн Шутте работала в средней школе Pennridge South Middle School в штате Пенсильвания. Осенью 2022 года она сблизилась с 14-летним учеником. Консультантка начала регулярно переписываться со школьником в сети, а также вызывать его в свой кабинет во время занятий, из-за чего он пропускал уроки. Летом 2023 года Шутте стала заниматься с подростком сексом.

О действиях консультантки стало известно 17 июля. В тот день школьник находился в доме Шутте и целовался с ней, что заметил один из членов ее семьи. Родственник выгнал подростка на улицу, а тот в панике позвонил родителям и рассказал о своих отношениях с сотрудницей школы.

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Мать подростка сразу обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование, в ходе которого нашли в телефоне школьника сообщения от Шутте и фотографии, сделанные в ее доме. Полиция подтвердила, что консультантка вступала в интимную связь с подростком, и арестовала ее.

Шутте обвинили в сексуальном контакте с учеником, непристойном нападении на лицо младше 16 лет и растлении несовершеннолетнего. Ее отправили в административный отпуск до окончания расследования. В настоящее время ей запрещено вступать в какой-либо контакт с учениками и коллегами.

Ранее сообщалось, что в США учительница призналась в том, что совратила ученика выпускного класса. По ее словам, она занималась сексом с учеником лишь после того, как он окончил школу летом.

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