Учительница совратила ученика после концерта знаменитого рэпера

В США учительница призналась в том, что совратила ученика выпускного класса. Об этом сообщает Fox News.

38-летняя Келли Линдси Лимбо из города Бентон, штат Миссури, самостоятельно связалась с суперинтендантом своей школы и рассказала, что в мае имела сексуальные контакты со школьником. По словам женщины, в апреле она посетила концерт знаменитого репера Лил Уэйна. Там она выпила, после чего написала ученику в TikTok. С этого момента регулярно переписывались и обменивались своими обнаженными фото.

В начале мая юноша отвез женщину на автомойку. Они начали целоваться, а ученик «ласкал правую грудь женщины», пока она не попросила его остановиться. Позже во время школьного похода Лимбо снова целовалась со школьником, и он «опустил руку на заднюю часть ее штанов». Эти сведения на допросе подтвердил сам юноша.

Подросток и Лимбо рассказали, что она была у него дома и занималась с ним оральным сексом. Школьник также заявил, что в тот же день они совершили половой акт по обоюдному согласию, однако женщина это отрицает. По ее словам, она занималась сексом с учеником лишь после того, как он окончил школу летом.

Учительницу арестовали во вторник, 7 ноября, и обвинили по двум уголовным статьям, связанным с совращением малолетних. При этом, несмотря на признания, она отвергла официальные обвинения. В данный момент женщина находится в тюрьме без права выхода под залог. Заседание по ее ходатайству о назначении залога назначено на 15 ноября.

Ранее в ноябре полицейские арестовали еще одну учительницу из штата Миссури, которая дважды занималась сексом с подростком. Более того, задержанная 27-летняя Кристин Роуз Киркер работала в том же школьном округе, что и Лимбо.