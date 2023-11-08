Учительница занялась оральным сексом с подростком прямо в классе

В США арестовали учительницу из штата Миссури, которая дважды занималась сексом со школьником. Об этом сообщает Inside Edition.

27-летняя Кристин Роуз Киркер была арестована в пятницу, 3 ноября. Выяснилось, что с марта по апрель женщина состояла в неподобающих отношениях с одним из своих учеников. Об этом мальчик рассказал своей приемной матери, которая поставила в известность администрацию школы.

Пострадавший рассказал, что сначала Киркер взяла у него номер телефона, и они начали общаться в сети. Переписка быстро приобрела сексуальный характер, и они начали отправлять друг другу свои фото в обнаженном виде. Через некоторое время учительница занялась с мальчиком оральным сексом прямо в классе, причем инициатором контакта был он. Через несколько недель женщина пришла домой к мальчику, где снова занялась с ним оральным сексом, а затем вступила в половой акт.

Киркер была задержана на рабочем месте. Во время допроса она под присягой подтвердила показания школьника. После этого ее уволили из школы и арестовали. В обращенном к суду заявлении адвоката Киркер сказано, что она воспитывает трехлетнюю дочь, не имеет криминального прошлого, не представляет угрозы для общества и не намерена скрываться от правосудия.

Первое заседание по ее делу должно состояться 8 октября.

Ранее сообщалось, что в США арестовали еще одну учительницу из штата Миссури. 24-летняя Рикки Линн Лафлин отправляла 16-летнему ученику свои обнаженные фото и видео мастурбации.