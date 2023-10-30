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07:05, 30 октября 2023Из жизни

Учительница отправила 16-летнему подростку видео своей мастурбации

Фото: Seth Wenig / AP

В США арестовали учительницу из штата Миссури, которая отправляла 16-летнему ученику свои обнаженные фото и видео мастурбации. Об этом сообщает KYTV-TV Springfield.

Под суд попала 24-летняя Рикки Линн Лафлин, которая работала в школе города Сент-Джеймс. По данным следствия, она прислала подростку множество непристойных фотографиямий и видеороликов, на которых, в частности, удовлетворяет себя при помощи фаллоимитатора.

Как пишет New York Post, женщина просила мальчика присылать ей фото своих гениталий. Пострадавший рассказал полиции, что после начала их общения в мессенджере «все развивалось очень быстро», и вскоре Лафлин поцеловала его. Потом женщина начала настаивать, чтобы они занялись сексом, однако школьник отказался, так как почувствовал «большой дискомфорт».

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При этом Лафлин предупреждала 16-летнего мальчика, что в случае разоблачения ей грозит тюрьма, и просила удалить отправленные ему материалы. Несмотря на это, в школе начали распространяться слухи об их отношениях. Издание уточняет, что возраст согласия в штате Миссури наступает в 17 лет.

Информация о действиях учительницы появилась у полиции 19 октября, после чего она была арестована. Лафлин предъявили несколько обвинений, в том числе в попытке изнасилования несовершеннолетнего, хранении детской порнографии, сексуальной эксплуатации, уничтожении улик и предоставлении порноматериалов ребенку.

В данный момент Лафлин находится в тюрьме. Ей назначен залог в размере 100 тысяч долларов. Первое судебное слушание состоится 20 ноября.

Ранее сообщалось, что бывшая учительница из США занялась сексом с тремя школьниками. В ходе расследования выяснилось, что она вступала в интимные отношения с тремя учениками в возрасте от 13 до 14 лет.

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      Никита Савин
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