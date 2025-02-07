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06:37, 7 февраля 2025Из жизни

«Учительница года» призналась в запретных отношениях с двумя подростками

Fox News: В США 35-летняя учительница призналась в совращении двух мальчиков
Юлия Юткина
Юлия Юткина
Jacqueline Ma

Jacqueline Ma. Кадр: CBS 8 San Diego / YouTube

В штате Калифорния, США, 35-летняя учительница признала себя виновной в совращении 11-летнего и 12-летнего мальчиков. Об этом сообщает Fox News.

Жаклин Ма была арестована в 2023 году, после того как отец одного из ее жертв обратился в полицию. За год до этого женщину признали одним из пяти «Учителей года» округа Сан-Диего.

Ма обвинили в том, что она состояла в запретных отношениях с двумя учениками. Учительница дарила подросткам подарки и обменивалась с ними интимными фотографиями и непристойными сообщениями. Так, в переписке с 12-летним подростком она описывала половые акты с ним же. Женщина утверждала, что влюблена в него, и переживала, что он вступит в отношения с ровесницей.

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Первый потерпевший рассказал, что впервые Ма «непристойно прикасалась» к нему, когда они остались одни в школьном классе. По словам второго мальчика, женщина снимала перед ним кофту и показывала спортивный бюстгальтер, находясь с ним наедине.

Сначала Ма отрицала все обвинения, но потом пошла на сделку о признании вины. В рамках этого ее могу заключить в тюрьму на срок от 30 лет. Вынесение приговора бывшей учительнице назначено на 9 мая.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида арестовали женщину, подозреваемую в развратных и непристойных действиях с несовершеннолетним. Она пригласила 13-летнего подростка к себе домой, где они целовались, пытались заняться оральным сексом и совершили половой акт.

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