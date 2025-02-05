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02:07, 5 февраля 2025Из жизни

Женщина пригласила 13-летнего подростка в гости и занялась с ним сексом

Во Флориде 26-летнюю женщину арестовали за совращение 13-летнего подростка
Олег Парамонов
Олег Парамонов
Angel Sexton

Angel Sexton. Фото: Flagler County Sheriff's Office

В американском штате Флорида арестовали женщину, подозреваемую в развратных и непристойных действиях с несовершеннолетним. Об этом сообщает издание The Independent.

По данным следствия, 26-летняя Энджел Секстон несколько месяцев переписывалась с 13-летним подростком и в конце концов пригласила его в гости на время каникул. Согласно ордеру на арест, после встречи они целовались, пытались заняться оральным сексом и совершили половой акт.

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Когда подросток вернулся домой, Секстон продолжила переписываться с ним. В одном из сообщений она обещала, что ради него уйдет от мужа.

Первоначально женщина отвергала обвинения, однако затем признала вину.

Ранее сообщалось, что в американском штате Айдахо вынесли приговор школьной учительнице, которая напоила 16-летнего ученика алкоголем, а потом занялась с ним сексом.

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