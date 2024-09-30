Учительница напоила ученика и занялась с ним сексом

Учительнице вынесли приговор за домогательства к 16-летнему ученику

В американском штате Айдахо вынесли приговор школьной учительнице, которая напоила 16-летнего ученика алкоголем, а потом занялась с ним сексом. Об этом сообщает сайт EastIdahoNews.com.

36-летнюю Джессику Лоусон обвиняли в незаконных сексуальных отношениях с 16-летним юношей. По версии обвинения, она возила его к себе домой без разрешения его родителей. Там они употребляли алкоголь, а затем переходили к сексу.

Лоусон обвиняли в двух случаях изнасилования подростка 16 или 17 лет, незаконной доставке «контролируемого вещества» и предоставлении алкоголя несовершеннолетнему. Первоначально она отрицала обвинения, однако в итоге пошла на сделку со следствием и признала вину в двух случаях домогательств к несовершеннолетнему в обмен на снятие всех прочих обвинений.

Суд приговорил женщину к тюремному заключению на срок от двух до 20 лет.

Ранее в США учительница из штата Миссури признала себя виновной в совращении ученика. Еще до ареста поведение женщины вызывало вопросы у администрации, так как она ходила по школе в откровенных нарядах.

