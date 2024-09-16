Ходившая по школе в откровенных нарядах учительница призналась в сексе с учеником

В США учительница из штата Миссури призналась в совращении 16-летнего школьника

В США учительница из штата Миссури, которая оставила на спине 16-летнего школьника следы ногтей после секса с ним, признала себя виновной. Об этом сообщает The Sun.

На момент ареста в январе 26-летняя Хейли Клифтон-Кармак проработала в школе города Лейквэй около полутора лет. Еще до этого у администрации вызвала вопросы манера поведения учительницы. В частности, Клифтон-Карман, которая является матерью двоих детей, ходила по школе в откровенных нарядах: обтягивающих блузках с глубоким декольте и леггинсах.

На фоне развода в конце 2023-го Клифтон-Кармак сблизилась с 16-летним учеником, а позже совратила и начала регулярно заниматься с ним сексом. Во время одного из половых контактов она оставила на спине подростка царапины, фотографии которых увидели его одноклассники. Они сообщили об этом в администрацию, после чего женщина попыталась сбежать и уехала из Миссури в Техас. Там ее задержали.

Теперь Клифтон-Карман подписала признание в обмен на смягчение статьи. При этом выяснилось, что отец школьника — Марк Крейтон — знал о его сексуальных отношениях с женщиной, скрывал это, и позволял им видеться в доме семьи. Мужчина также был в курсе, где Клифтон-Кармак устраивала с подростком тайные встречи.

Теперь Крейтона также арестовали. Ему предъявлены обвинения по неким «тяжелым статьям». Однако это разбирательство остановлено до суда над учительницей.

Ранее сообщалось, что в Канаде 35-летняя учительница начальной школы из провинции Альберта совратила подростка. В полицию обратились родители школьника.

