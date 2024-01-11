Ходившая по школе в откровенных нарядах учительница изнасиловала подростка

В США учительница математики средней школы изнасиловала 16-летнего подростка

В США учительница математики средней школы в штате Миссури изнасиловала подростка и попала за решетку. Об этом сообщает New York Post.

26-летняя Хейли Клифтон-Кармак, разведенная мать двоих детей, проработала в школе около полутора лет. В прошлом администрация учебного заведения подозревала ее в «слишком близком общении с учениками». Как оказалось, учительница действительно общалась со школьниками ненадлежащим образом. Она также ходила по школе в откровенных нарядах: обтягивающих блузках с глубоким декольте и леггинсах.

На фоне развода Клифтон-Кармак сблизилась с одним из учеников, 16-летним подростком. Позже она начала регулярно заниматься с ним сексом. Во время одного из половых контактов она оставила на спине подростка царапины, фотографии которых увидели его одноклассники. Через некоторое время один из учащихся рассказал о преступлении учительницы администрации школы. Информация была немедленно передана в полицию.

Узнав об этом, Клифтон-Кармак покинула Миссури и уехала в штат Техас, чтобы избежать ареста. Несмотря на это, полиции удалось найти и арестовать ее. В ходе допроса бывшая учительница отрицала, что имела какие-либо сексуальные отношения с учениками. Однако в телефоне Клифтон-Кармак были найдены сообщения, подтверждающие ее причастность к преступлению.

Ей были предъявлены обвинения в создании угрозы благополучию ребенка первой степени, изнасиловании второй степени, сексуальном контакте с учеником и растлении ребенка четвертой степени. В настоящее время она находится в техасской тюрьме под залогом в размере 250 тысяч долларов (22,7 миллиона рублей) и ожидает экстрадиции в Миссури.

В ходе расследования выяснилось, что отец пострадавшего, Марк Крейтон, знал о его сексуальных отношениях с учительницей. Более того, он позволял Клифтон-Кармак приходить к нему домой и видеться с сыном. Мужчина был арестован по обвинению в создании угрозы благополучию ребенка. Он находится под стражей под залогом в 50 тысяч долларов (4,5 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в Индии около 500 студенток университета обвинили преподавателя в сексуальных домогательствах. По словам девушек, он заводил их в туалет, где трогал неподобающим образом.