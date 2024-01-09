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11:32, 9 января 2024Из жизни

500 студенток университета обвинили профессора в сексуальных домогательствах

500 студенток университета города Сирса обвинили профессора в домогательствах

Фото: Florian Gaertner / Photothek.net / Globallookpress.com

В Индии около 500 студенток университета в городе Сирса, штат Харьяна, обвинили преподавателя в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Times of India.

Девушки направили письмо главному министру и губернатору штата, а также в Комиссию по делам женщин, в котором обвинили профессора в сексуальной эксплуатации. По словам студенток, преподаватель заводил их в туалет, где трогал их неподобающим образом. Девушки также заявили, что профессор угрожал исключить из университета тех, кто пытался противиться насилию.

Отмечается, что ранее преподавателя уже дважды обвиняли в сексуальных домогательствах. Власти проводили расследования, однако не находили доказательств, необходимых для привлечения профессора к ответственности. «Поскольку в письме теперь упоминаются 500 девушек, полиция и университет пересматривают это дело», — сообщает сотрудник учебного заведения.

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Как утверждают студентки, профессор уничтожил все улики, включая записи камер видеонаблюдения. «У нас нет доверия к университету. Пожалуйста, помогите нам добиться справедливости… Пожалуйста, отстраните этого профессора от должности и назначьте на его место другого», — говорится в письме.

Ранее сообщалось, что в США учительница и футбольный тренер села в тюрьму за неподобающие отношения с 17-летним школьником. Американка вызвалась давать ему частные уроки, а позже «поцеловала его в классе между уроками и тренировкой».

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