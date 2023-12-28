Учительница получила тюремный срок за неподобающие отношения со школьником

В США учительница села в тюрьму за неподобающие отношения с 17-летним школьником

В США учительница и футбольный тренер из штата Пенсильвания села в тюрьму за неподобающие отношения с 17-летним школьником. Об этом сообщает The York Dispatch.

30-летняя Эмили Ленайс из города Хановер работала в школе учителем и тренером футбольной команды. С сентября 2022 года она сблизилась с учеником, который играл в ее команде. Американка вызвалась давать ему частные уроки, а позже «поцеловала его в классе между уроками и тренировкой».

После этого Ленайс предложила подростку «стать его тайной девушкой». Ученик согласился, и они начали переписываться и обмениваться фотографиями. В частности, следователи нашли в телефоне школьника снимки педагога в обнаженном виде. В сентябре Ленайс признала себя виновной. 26 декабря суд приговорил ее к сроку от одного до двух лет тюремного заключения.

После освобождения женщина будет пять лет находится под надзором. Также она должна будет выплатить 8,5 тысячи долларов (около 780 тысяч рублей) в качестве компенсации пострадавшему и его семье.

Ранее сообщалось, что в США арестовали популярную учительницу из штата Техас, которая в 2007 году совратила школьника. Отношения женщины с подростком длились около двух лет.

