Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:00, 26 декабря 2023Из жизни

Популярная учительница два года занималась сексом со школьником

Brandyn Hargrove

Brandyn Hargrove. Фото: Clute Police Department

В США арестовали популярную учительницу из штата Техас, которая в 2007 году совратила школьника. Об этом сообщает The U.S. Sun.

43-летней Брэндин Харгроув, которая работала в средней школе города Клют, предъявили обвинения по 12 пунктам статьи о сексуальном насилии над несовершеннолетним. По версии следствия, женщина впервые вступила в неподобающие отношения с подопечным в 2007 году, когда ему было 15 лет. Считается, что с тех пор на протяжении двух лет учительница регулярно занималась сексом с подростком.

Расследование против Харгроув длилось два года, однако вышло на новый уровень в сентябре, когда пострадавший согласился свидетельствовать против нее. Учительницу отстранили от занятий, а в декабре арестовали.

Материалы по теме:
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021

Родители учеников признались, что шокированы обвинениями против Харгроув, так как она была известным и популярным в городе педагогом. Женщину признавали «Учителем года», а ее семья имеет очень хорошую репутацию в округе. «Думаю, каждый родитель сейчас обеспокоен. У нее было множество наград, и она состояла в фонде образования нашего района», — заявил отец одного из школьников.

Сразу же после ареста Харгроув вышла из тюрьмы под залог. В данный момент считается, что в ее деле есть только один пострадавший. Однако полиция не исключает, что могли быть и другие, и попросила их выйти на связь.

Ранее в США арестовали учительницу из штата Техас, которая совратила 13-летнего подростка. О неподобающих отношениях женщины со школьником узнали его родители и сообщили в полицию.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Глава Крыма заявил о вражеской атаке в районе Феодосии, жители слышали взрывы. Что произошло на полуострове?

      Артиллеристы ВС РФ расчетом САУ «Мста-С» уничтожили укрепления ВСУ под Купянском

      Разведчик ВСУ назвал новую проблему Украины

      Стало известно о создании США «преступной банды» для борьбы с Россией

      Китаец переехал в Россию и назвал ее самой свободной страной мира

      Бойцы «Ахмата» ликвидировали двух наемников из Колумбии под Артемовском

      Сдавшийся в плен боец ВСУ заявил о нулевых шансах выжить для украинцев

      Отстранившим Трампа от праймериз судьям поступили угрозы

      Названо условие отказа Зеленского от запрета на переговоры с Россией

      Психотерапевт сравнил секс со спортом и назвал способы сделать его страстным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости