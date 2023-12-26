Популярная учительница два года занималась сексом со школьником

В США арестовали популярную учительницу из штата Техас, которая в 2007 году совратила школьника. Об этом сообщает The U.S. Sun.

43-летней Брэндин Харгроув, которая работала в средней школе города Клют, предъявили обвинения по 12 пунктам статьи о сексуальном насилии над несовершеннолетним. По версии следствия, женщина впервые вступила в неподобающие отношения с подопечным в 2007 году, когда ему было 15 лет. Считается, что с тех пор на протяжении двух лет учительница регулярно занималась сексом с подростком.

Расследование против Харгроув длилось два года, однако вышло на новый уровень в сентябре, когда пострадавший согласился свидетельствовать против нее. Учительницу отстранили от занятий, а в декабре арестовали.

Родители учеников признались, что шокированы обвинениями против Харгроув, так как она была известным и популярным в городе педагогом. Женщину признавали «Учителем года», а ее семья имеет очень хорошую репутацию в округе. «Думаю, каждый родитель сейчас обеспокоен. У нее было множество наград, и она состояла в фонде образования нашего района», — заявил отец одного из школьников.

Сразу же после ареста Харгроув вышла из тюрьмы под залог. В данный момент считается, что в ее деле есть только один пострадавший. Однако полиция не исключает, что могли быть и другие, и попросила их выйти на связь.

Ранее в США арестовали учительницу из штата Техас, которая совратила 13-летнего подростка. О неподобающих отношениях женщины со школьником узнали его родители и сообщили в полицию.