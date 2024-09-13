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07:30, 13 сентября 2024Из жизни

Учительница занялась сексом с подростком и заплатила ему за молчание

В Канаде учительница совратила школьника и заплатила ему за молчание

Фото: Richard Graulich / ZumaPress.com / Globallookpress.com

В Канаде 35-летняя учительница начальной школы из провинции Альберта совратила подростка. Об этом сообщает Lakeland Today.

5 сентября в полицию обратились обеспокоенные родители школьника из города Боннивилл. Они заявили о подозрениях, что между учительницей и их сыном произошел «неподобающий сексуальный контакт». Как выяснили следователи, в конце августа Джанель Арнольд, работавшая в школе Duclos School, занялась сексом с мальчиком, а затем заплатила ему за молчание.

6 сентября женщина была арестована. В полиции рассказали, что пострадавший не является учеником школы, где работала Арнольд, и никогда не учился у нее. Известно, что женщина проработала в Duclos School два года. С началом расследования она была немедленно уволена.

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Издание Lakeland Connect связалось с неким человеком, который сказал, что в мае уже подавал жалобу на Арнольд, так как она слишком много, на его взгляд, общалась со школьниками в социальных сетях. Он также заявил, что на женщину поступали и другие жалобы, однако не пояснил, какие именно. Известно также, что учительница использовала несколько аккаунтов в соцсетях, некоторые из которых создала от имени Мэйси Уиллеттс. Использовала ли она эти аккаунты для совращения школьников — не сообщается.

После ареста суд освободил Арнольд, наложив на нее ряд ограничений. Следующее заседание по ее делу состоится 1 октября.

Ранее сообщалось, что в США избежала тюрьмы учительница из штата Миннесота, которая совратила 17-летнего школьника, а потом скрывалась от следствия. Она получила пять лет лишения свободы условно.

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      Никита Савин
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