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02:01, 12 сентября 2024Из жизни

Учительница занялась сексом с учеником в классе и избежала тюрьмы

В США совратившую ученика учительницу приговорили к пяти годам условно

Фото: Ramsey County Sheriff's Office

В США избежала тюрьмы учительница из штата Миннесота, которая совратила 17-летнего школьника, а потом скрывалась от следствия. Об этом сообщает KSTP-TV.

Расследование в отношении 24-летней учительницы английского языка Кейтлин Тао из средней школы Святого Павла в городе Сент-Пол началось в середине марта. Тогда 17-летний ученик рассказал полиции, что Тао занялась с ним сексом в пустом школьном классе. После этого, по словам юноши, женщина приглашала его к себе домой, но он отказался. После начала расследования американку некоторое время не могли найти.

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В июле она признала вину в обмен на смягчение статьи. Теперь суд приговорил ее к пяти годам заключения условно и 160 часам общественных работ. Тао также обязана зарегистрироваться в качестве лица, совершившего преступление против половой неприкосновенности. Ей запрещено контактировать с несовершеннолетними, «взрослыми, находящимися в уязвимом положении», а также пострадавшим.

Ранее в Австралии тренер команды по хоккею на траве попала под суд за совращение несовершеннолетних подопечных. Ее жертвам было около 16 лет.

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      Никита Савин
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