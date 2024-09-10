Тренер по хоккею на траве изнасиловала несовершеннолетнюю подопечную

В Австралии тренер по индор-хоккею попала под суд за совращение юных подопечных

Тренер австралийской команды по хоккею на траве попала под суд за совращение несовершеннолетних подопечных. Об этом сообщает ABC News.

39-летняя Лорен Остин тренировала женскую команду по индор-хоккею — разновидности хоккея на траве в помещениях. 5 сентября ее обвинили в совершении пяти сексуальных преступлений. Женщине вменяют секс с девочкой старше 16 лет и непристойное обращение с детьми, находящимися под ее опекой. Обвинение также заявило, что тренер изнасиловала одну из юных спортсменок из команды.

Суд постановил, что Остин может выйти под залог, однако ей запрещено работать и детьми. До завершения судебного разбирательства женщина также не может работать тренером по хоккею. При этом отмечается, что все запреты для Остин будут сняты, если ее признают невиновной.

Остин представляла Австралию на Чемпионатах мира по хоккею на траве в 2007 и 2018 годах. После она ушла из команды, так как не могла совмещать спортивную карьеру с собственным бизнесом, и сосредоточилась на воспитании нового поколения хоккеистов.

Ранее сообщалось, что в США бывшая учительница физкультуры и тренер чирлидеров из штата Огайо призналась, что годами насиловала учеников-спортсменов. Ее рекомендовали приговорить к 10 годам тюрьмы — она должна получить по два с половиной года по делу каждого из потерпевших.

