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03:31, 10 сентября 2024Из жизни

Тренер по хоккею на траве изнасиловала несовершеннолетнюю подопечную

В Австралии тренер по индор-хоккею попала под суд за совращение юных подопечных

Фото: Andrew Brownbill / AP

Тренер австралийской команды по хоккею на траве попала под суд за совращение несовершеннолетних подопечных. Об этом сообщает ABC News.

39-летняя Лорен Остин тренировала женскую команду по индор-хоккею — разновидности хоккея на траве в помещениях. 5 сентября ее обвинили в совершении пяти сексуальных преступлений. Женщине вменяют секс с девочкой старше 16 лет и непристойное обращение с детьми, находящимися под ее опекой. Обвинение также заявило, что тренер изнасиловала одну из юных спортсменок из команды.

Суд постановил, что Остин может выйти под залог, однако ей запрещено работать и детьми. До завершения судебного разбирательства женщина также не может работать тренером по хоккею. При этом отмечается, что все запреты для Остин будут сняты, если ее признают невиновной.

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Остин представляла Австралию на Чемпионатах мира по хоккею на траве в 2007 и 2018 годах. После она ушла из команды, так как не могла совмещать спортивную карьеру с собственным бизнесом, и сосредоточилась на воспитании нового поколения хоккеистов.

Ранее сообщалось, что в США бывшая учительница физкультуры и тренер чирлидеров из штата Огайо призналась, что годами насиловала учеников-спортсменов. Ее рекомендовали приговорить к 10 годам тюрьмы — она должна получить по два с половиной года по делу каждого из потерпевших.

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      Юлия Юткина
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