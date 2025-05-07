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02:00, 7 мая 2025Из жизни

Учительница изнасиловала школьника на заднем сиденье своей машины

WLUK: В США учительница из Висконсина совратила ученика в своей машине
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: News 5 Green Bay / Toronto Sun

В США бывшую учительницу из штата Висконсин обвинили в совращении школьника. Об этом сообщает WLUK.

В центре разбирательств оказалась 44-летняя Ребекка Райан из города Нина. Расследование против женщины началось после того, как в марте 25-летний местный житель обратился в полицию. Он заявил, что Райан, которая была его учительницей в 2017-2018 годах, совратила его и несколько раз изнасиловала.

По словам потерпевшего, первый сексуальный контакт с учительницей произошел на заднем сиденье ее машины на переполненной парковке возле школы. В апреле бывший ученик под контролем следователей позвонил Райан и попытался записать ее признание. Женщина рассказала, что сейчас работает няней, однако не ответила на вопрос молодого человека об их связи.

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На допросе после ареста она отвергла обвинения. В частности, Райан сказала, что не помнит события на парковке, о которых говорил пострадавший.

Ранее сообщалось, что учительница из американского штата Пенсильвания совратила 16-летнего ученика и несколько раз занялась с ним сексом. Женщина совершала преступления в доме своих родителей.

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